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Квартиры-студии с террасой в Тбилиси, Грузия

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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/70
VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue Новый архитектурный символ Тбилиси в престижном районе…
$110,600
НДС
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/70
VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue — масштабный многофункциональный премиальный проект в одн…
$119,600
НДС
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Студия в Тбилиси, Грузия
Студия
Тбилиси, Грузия
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
$194,968
НДС
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с садом
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
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