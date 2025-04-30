Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Вид на горы

Квартиры-студии с видом на горы в Тбилиси, Грузия

Студия Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 22/22
Продается студия в комплексе бизнес-класса Shartava Fusion в районе Сабуртало, Тбилиси.  …
$85,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 11/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$91,542
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/28
Vista — роскошный комплекс гостиничного типа, расположенный в дипломатическом районе Тбилиси…
$90,440
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$87,560
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$52,380
Оставить заявку
Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$61,523
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 10/27
Продается студия в комплексе Shartava Fusion в районе Сабуртало, Тбилиси.  Апартамент в д…
$100,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 22/22
$85,000
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$82,404
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 11/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$107,010
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти