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Квартиры-студии с бассейном в Тбилиси, Грузия

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4 объекта найдено
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/26
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 34.7 кв.м. Студия находится в о…
$179,573
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/26
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 42.2 кв.м. Студия находится в отлич…
$218,385
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Sea inside
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English, Русский
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 49.9 кв.м. Студия находится находит…
$134,730
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Sea inside
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English, Русский
TekceTekce
Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 7/10
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 48.3 кв. м. Студия расположена в от…
$95,634
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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