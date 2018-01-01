Грузия. Батуми. Комплекс Куб

Комплекс SPA RESIDENCE
Комплекс с аквапарком, оздоровительным СПА центром и апартаментами.
Апартамент в белом каркасе .
250м от моря.
Проект от группы Accor под брендом Mercure.
Дата сдачи блока А: 31 августа 2025 года.
Имеется подземная парковка на 200 машин.
Ввиду того что местность горная, расположение всех блоков такого, что из каждого апартамента открывается прекрасный вид на море, и здания не мешают друг другу.
Вся территория закрыта. На территории имеется аквапарк, несколько бассейнов, так же как и горки для взрослых и бассейны с горками для детей.
Детская площадка, детский центр с сервисом нянь, и инструктором.
Баскетбольная площадка.
Футбольная площадка.
Теннисный корт.
Скалодром с соответствующим сервисом и с инструкторами.
Недалеко от комплекса расположен термальный источник (в 5-ти минутах) и частный пляж другого комплекса Новотель, всего в 3-ех минутах, будет предоставлен и обеспечен транспорт для передвижения на термальный источник и на пляж.
Схема оплаты:
ПВ 30%
Рассрочка на 36 месяцев.
УК 40%, собственнику 60%
Стоимость обслуживания 0.90$ на кв.м.
ONE - это новый выдающийся жилой проект от X2 Group, расположенный в отличном месте Батуми, всего в 400 метрах от Аллее Героев, в 300 метрах от арены Батуми, и в 100 метрах от местных школ и детских садов. Этот проект является частью целевой правительственной программы обновления, которая является гарантией завершения проекта, вовремя и в соответствии с планом.
Каждая квартира идеально подходит для высокого качества жизни, вы не найдете больше нигде. Первоначально в апартаментах есть главные спальни со шкафами и ванными комнатами, гостиная и кухня открытого типа, а также балконы с панорамным видом. Размеры квартиры начинаются от студий 28м2 до обширных 3-х комнатных квартир 127м2.
Особенности проекта:
– 42 060 м2 Общая площадь застройки
– 410 Квартиры
– 35 жилых этажей
– 2 коммерческих этажа
– 2 этажа надземной парковки
– Ресторан на месте и совместное рабочее пространство
В качестве инвестиционной возможности ONE является очень многообещающим вариантом. Прогнозируемые темпы роста — составляют 113% во время строительства или 32% в год, а урожайность составляет 16,6-20,2% для краткосрочной аренды и 8,5-9,6% для долгосрочной аренды.