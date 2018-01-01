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Грузия. Батуми. Комплекс Куб

Батуми, Грузия
от
€69,970
;
6
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О комплексе

Комплекс КУБ

 

аллея Героев, 5мин до моря

 

международный бренд

УК Royal Tulip

отель 5 звезд

 

Завершение строительства 2027г - включая инфраструктуру.

Рассрочка до конца 2027г

 

42 этажа

до 5 этажа инфраструктура

82 гостиничных номера (5-10го этажи). 

332 инвестиционных апартамента

100 машиноместа

5 лифтов

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ — САМАЯ ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ИНВЕСТИЦИЙ В ГОРОДЕ ОТ 10%

 

Комплекс бизнес класса.

 

студии, 1+1, 2+1

 

сдаются в двух вариантах:

либо с ремонтом, с кухней и оборудованным санузлом.

либо под ключ - доплата 200 долл\метр

 

ресепшн

подземный паркинг

бассейн

лаундж

терраса

фитнес

ресторан

конференц зал

 

Монолитная конструкция

Панорамные двухкамерные окна

Шумоизоляция

Потолки 3м до отделки

Сейсмоустойчивость 9 баллов

Газовая котельная для централизованного отопления


 

УК 40%, собственнику 60%

В 40% входит коммуналка.

Обслуживание 2 долл\м2 - не входит в стоимость управления.

 

Личный кабинет по начислению дохода от УК.

Договор с УК на 10 лет. Через 3 года можно выйти из договора. 

 

Ограничение проживания для собственников при подписании договора с УК - 2 месяца в году.

 

Переуступка возможна после оплаты 50% за апартамент.

 

Паркинг не продается. 

 

Схема оплаты:

бронь 1 000 долл на 2 недели

ПВ 20-30%

Рассрочка до конца 2027 

 

Возможно оплатить 20% пв, 

20% по окончанию строительства, 

60% рассрочка на 51мес.

 

Дополнительно

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
36
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 52.0 – 57.0
Цена за м², EUR 1,658 – 1,718
Цена квартиры, EUR 88,570 – 100,625
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 45.0 – 45.3
Цена за м², EUR 1,666 – 1,726
Цена квартиры, EUR 77,000 – 86,070
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия

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Грузия. Батуми. Комплекс Куб
Батуми, Грузия
от
€69,970
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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