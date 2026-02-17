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Квартира в новостройке Азиатские сады

Батуми, Грузия
от
$34,000
;
7
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ID: 3686
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

О комплексе

Комплекс АЗИАТСКИЕ САДЫ, город Батуми (Грузия),  Окончание строительства в декабре 2023 года Запуск в эксплуатацию – июль 2024 года. 15-этажный многофункциональный жилой комплекс 70 метров от моря Управляющая компания: "River Rock Hotels & Resorts" Комплекс жилого назначения (Возможно постоянное проживание. Возможно проживание с животными) Газовое отопление Подземный паркинг Коммерческие площади Жилые апартаменты Инфраструктура: Развлекательный центр; Молитвенная зона; 9D кинотеатр; Меблированная терраса с бассейном; Супермаркет; Внутренний двор с концепцией "Азиатские сады". Метраж: от 29,12 м2 до 63,47 м2 Высота потолков 2.90м Количество лифтов - 4 Апартаменты по переуступке. Рассрочка до декабря 2024 года Ремонт апартамента «под ключ» 600$/m2 включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары.

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 35.0
Цена за м², USD 1,150
Цена квартиры, USD 40,250

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование

Видеообзор многоквартирный жилой дом Азиатские сады

Видеопрезентация комплекса Азиатские сады

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Квартира в новостройке Азиатские сады
Батуми, Грузия
от
$34,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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