Квартира в новостройке Азиатские сады

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Комплекс АЗИАТСКИЕ САДЫ, город Батуми (Грузия),
Окончание строительства в декабре 2023 года
Запуск в эксплуатацию – июль 2024 года.
15-этажный многофункциональный жилой комплекс
70 метров от моря
Управляющая компания: "River Rock Hotels & Resorts"
Комплекс жилого назначения (Возможно постоянное проживание. Возможно проживание с животными)
Газовое отопление
Подземный паркинг
Коммерческие площади
Жилые апартаменты
Инфраструктура: Развлекательный центр; Молитвенная зона; 9D кинотеатр; Меблированная терраса с бассейном; Супермаркет; Внутренний двор с концепцией "Азиатские сады".
Метраж: от 29,12 м2 до 63,47 м2
Высота потолков 2.90м
Количество лифтов - 4
Апартаменты по переуступке.
Рассрочка до декабря 2024 года
Ремонт апартамента «под ключ» 600$/m2 включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары.