Квартира в новостройке Азиатские сады

Комплекс АЗИАТСКИЕ САДЫ, город Батуми (Грузия), Окончание строительства в декабре 2023 года Запуск в эксплуатацию – июль 2024 года. 15-этажный многофункциональный жилой комплекс 70 метров от моря Управляющая компания: "River Rock Hotels & Resorts" Комплекс жилого назначения (Возможно постоянное проживание. Возможно проживание с животными) Газовое отопление Подземный паркинг Коммерческие площади Жилые апартаменты Инфраструктура: Развлекательный центр; Молитвенная зона; 9D кинотеатр; Меблированная терраса с бассейном; Супермаркет; Внутренний двор с концепцией "Азиатские сады". Метраж: от 29,12 м2 до 63,47 м2 Высота потолков 2.90м Количество лифтов - 4 Апартаменты по переуступке. Рассрочка до декабря 2024 года Ремонт апартамента «под ключ» 600$/m2 включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары.