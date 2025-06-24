Апарт-отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.

Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Family Club.

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Family Club является частью первого в Грузии отельного комплекса с сервисами All Inclusive и полноценной инфраструктурой для семей с детьми. 90 объектов инфраструктуры, предназначенных для комфортного отдыха самых требовательных жильцов, туристов и их детей.

4 категории номеров:

Junior Suite

Номер 37,3 м2 с кроватью king-size или двумя односпальными кроватями, с зоной кухни и балконом.

Deluxe Suite

Номер 58,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.

Просторная планировка позволяет комфортно разместить до 4-х человек.

Family Suite

Просторный номер 87,5 м2 с двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной.

Отличительными чертами номеров этой категории являются большие балконы, а также возможность комфортного размещения до 6-ти человек.

Пентхаус

Просторный двухэтажный номер 119,4 м2 с двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной.

На втором этаже пентхауса находится большая терраса с прекрасными видовыми характеристиками.

В номерах

Шкаф-купе

Кровать

Письменный стол

Рабочее кресло

Прикроватные тумбочки

Комод

Приставной столик

Диван в гостиной (планировки deLuxe и Luxe)

Мебель для террасы

Зеркала

Телефоны

Телевизор

Электронный сейф

Утюг и гладильная доска

Фен

Электрическая соковыжималка

Тостер

Чайник

Кофемашина

Варочная панель

Холодильник

Духовка

Микроволновка

Посуда, Столовые приборы

Постельное белье, Халаты, Тапочки



Инфраструктура комплекса:

12 ресторанов, кафе, баров

7 бассейнов

СПА

Фитнес-центра

2 спортивные площадки

Детских площадок, игровых комнат, кафе и клубов

Детский парк

Веревочный городок с батутом и скалодромом

Конференц-зал

4 meeting-room

Коворкинг

Мини-гольф

Боулинг

Кинозал

Бильярд

Библиотека

Шахматные столики

Прокат велосипедов и электросамокатов

Настольные игры

Винный дом

Дегустационный зал

Чача-дом

Банкетный зал

Банный комплекс

Центр винотерапии и фитотерапии

Душ Шарко

Соляные комнаты

Джакузи

Массажные кабинеты

Артезианский источник

Брендированная фотозона

Сувенирная лавка

Маркеты и эколавка

Парковка

Вертолетная площадка

Расположение:

Курортный поселок Гонио

До моря - 400 м

До центра Батуми - 14 км

До аэропорта - 8 км



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