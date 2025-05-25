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Квартиры-студии с видом на горы в Кобулетском муниципалитете, Грузия

Чакви
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/12
Точный Адрес: Чакви, Батуми 4 Квадратура: 25м2 Этаж: 4 Макс. кол-во этажей: 12 Каркас: Р…
$28,000
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Параметры недвижимости в Кобулетском муниципалитете, Грузия

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