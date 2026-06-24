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Квартиры с бассейном в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

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квартиры-студии
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12 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/15
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 48.5 кв.м. Студия находится в о…
$139,680
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 16/17
Продается красивая 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 66 кв.м. Квартира н…
$178,200
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/15
Продается шикарная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 84.2 кв.м. Кварти…
$136,404
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Value OneValue One
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 12/15
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 46.7 кв.м. Студия находится в отлич…
$126,090
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 13/15
Продается роскошная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 72.8 кв.м. Кварт…
$209,664
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 11/15
Продается роскошная студия с дизайнерским ремонтом площадью 43.6 кв.м. Студия находится в от…
$117,720
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 16/20
FRANCO — город в городе у моря 🌊 📍 Махинджаури — всего 5 км от старого Батуми Масштабн…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 15/15
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 60 кв.м. Студия находится в отл…
$172,800
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Квартира 2 комнаты в Махинджаури, Грузия
Квартира 2 комнаты
Махинджаури, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
🏡 Продается квартира 1+1 в клубном доме FRIENDS HOUSE, Махинджаури — уютная курортная локаци…
$64,350
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/15
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 48.5 кв.м. Студия находится в отлич…
$139,680
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 15/15
Продается роскошная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 90 кв.м. Квартир…
$259,200
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 12/15
Продается шикарная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 72.8 кв.м. Кварти…
$209,664
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Параметры недвижимости в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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