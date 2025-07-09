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Квартиры с видом на море в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

квартиры-студии
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 12/15
Продается шикарная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 72.8 кв.м. Кварти…
$209,664
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/15
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 48.5 кв.м. Студия находится в отлич…
$139,680
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 15/15
Продается роскошная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 90 кв.м. Квартир…
$259,200
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English, Русский
TekceTekce
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 15/15
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 60 кв.м. Студия находится в отл…
$172,800
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Параметры недвижимости в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

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