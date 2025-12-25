Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Хелвачаурский муниципалитет
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

Студия Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Студия 1 комната в Шуа-Махинджаури, Грузия
Студия 1 комната
Шуа-Махинджаури, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/9
Продаётся просторная студия в строящемся доме, завершение строительства — в 2026 году. Кварт…
$77,400
Оставить заявку
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/15
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 48.5 кв.м. Студия находится в о…
$139,680
Оставить заявку
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 12/14
Продается квартира в ЖК Mziuri Gardens в составе 5* отеля Crown Plaza. С ремонтом и мебелью …
$125,500
Оставить заявку
Sky ApartmentsSky Apartments
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 12/15
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 46.7 кв.м. Студия находится в отлич…
$126,090
Оставить заявку
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/15
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 48.5 кв.м. Студия находится в отлич…
$139,680
Оставить заявку
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 11/15
Продается роскошная студия с дизайнерским ремонтом площадью 43.6 кв.м. Студия находится в от…
$117,720
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 15/15
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 60 кв.м. Студия находится в отл…
$172,800
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти