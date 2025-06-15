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Квартиры в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Гантиади, Грузия
Квартира 1 комната
Гантиади, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/30
🏙️ Квартира в ЖК Franco Residence – город в городе у моря! Все для жизни и инвестиций в Махи…
$57,660
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 12/14
Продается квартира в ЖК Mziuri Gardens в составе 5* отеля Crown Plaza. С ремонтом и мебелью …
$125,500
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Параметры недвижимости в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

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