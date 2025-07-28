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Производственные здания в Кахетии, Грузия

коммерческая недвижимость
11
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5 объектов найдено
Продается действующий винный погреб – недалеко от Сигнахи, на перевале Цнори–Сигнахи в Сигнахи, Грузия
Продается действующий винный погреб – недалеко от Сигнахи, на перевале Цнори–Сигнахи
Сигнахи, Грузия
Продается действующий винный погреб – недалеко от Сигнахи, на перевале Цнори–Сигнахи Располо…
Цена по запросу
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Выставлен на продажу! Новый винный комплекс в Кахетии, Телавский муниципалитет, село Напареули, в микрозоне Напареули. в Напареули, Грузия
Выставлен на продажу! Новый винный комплекс в Кахетии, Телавский муниципалитет, село Напареули, в микрозоне Напареули.
Напареули, Грузия
Площадь 1 000 м²
Эксклюзивное предложение! Выставлен на продажу! Новый винный комплекс в Кахетии, Телавский …
Цена по запросу
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Выставлен на продажу!!! Винный погреб в Хашми. в микрозоне Хашми. в , Грузия
Выставлен на продажу!!! Винный погреб в Хашми. в микрозоне Хашми.
, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Эксклюзивное право!!! Выставлен на продажу!!! Винный погреб в Хашми. в микрозоне Хашми. 900 …
Цена по запросу
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Operating premium class winery – cellar “Zenishi”, located in Kakheti, Sagarejo municipality, in the village of Khashmi в Хашми, Грузия
Operating premium class winery – cellar “Zenishi”, located in Kakheti, Sagarejo municipality, in the village of Khashmi
Хашми, Грузия
Площадь 1 000 м²
Эксклюзивное предложение! Продается!!! Действующая винодельня премиум-класса – погреб «Зениш…
Цена по запросу
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🏭 Продаётся современное винодельческое предприятие – в Греми, Кахетия в 1 st, Грузия
🏭 Продаётся современное винодельческое предприятие – в Греми, Кахетия
1 st, Грузия
🏭 Продаётся современное винодельческое предприятие – в Греми, Кахетия 📍 Расположение: сел…
Цена по запросу
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