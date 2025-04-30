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Дома с гаражом в Батуми, Грузия

виллы
42
коттеджи
34
таунхаусы
41
7 объектов найдено
Дом 6 комнат в Батуми, Грузия
Дом 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Riviera Таунхаусы от мирового лидера отельной индустрии для инвестиций, отдыха и жизни. …
$451,717
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
$514,212
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Riviera Таунхаусы от мирового лидера отельной индустрии для инвестиций, отдыха и жизни. …
$511,074
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
WYNDHAM GRAND RESIDENCES BATUMI GONIO. RIVIERA Таунхаусы от мирового лидера отельной инду…
$520,790
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Дом в Батуми, Грузия
Дом
Батуми, Грузия
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
House 112 sq. m, s / plot 272 sq. m, there is an orchard, figs, persimmons, grapes, and othe…
$157,000
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов распол…
$144,000
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Riviera Таунхаусы от мирового лидера отельной индустрии для инвестиций, отдыха и жизни. …
$509,936
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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