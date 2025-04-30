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Дома с видом на море в Батуми, Грузия

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65 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.   …
$262,460
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$168,300
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус всего в 300 метрах от Батумского бульвара и пляжа по привлекательной …
$155,730
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в уникальный райский уголок у Черного моря! Представьте себе жизнь, наполне…
$99,000
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 3
Наш новый проект  объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным двором и парковоч…
$212,000
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Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Новый проект от компании Batumi Investment.Цены указаны в чёрном каркасе. Это уникальный …
$211,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,959
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Таунхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости. Кроме то…
$176,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и Б…
$249,390
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Дом 6 комнат в Батуми, Грузия
Дом 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Точный Адрес: Жилой комплекс I-Villas. Зелёный мыс, возле Ботанического сада. Жилой компл…
$399,888
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Дом 6 комнат в Батуми, Грузия
Дом 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Точный Адрес: Жилой комплекс I-Villas. Зелёный мыс, возле Ботанического сада. Жилой компл…
$400,120
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Количество этажей 3
Ваш новый стандарт жизни и выгодная инвестиция! Сдача объекта: декабрь 2024 года Простра…
$161,460
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Коттедж 5 комнат в Батуми, Грузия
Коттедж 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс, расположенный в центре Батуми, предоставляющий удобное пространс…
$300,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видамина Чёрное Море и Ба…
$249,390
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
$175,998
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Таунхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
ВНИМАНИЕ! Представляем Вам предпродажи новых котеджей премиум класса у Черного моря! Золо…
$224,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,949
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Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
$176,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте выгодно: Ваша свобода — наша реальность: 0% налог и безвизовый комфорт! Совреме…
$267,490
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Уникальный комплекс таунхаусов премиум и люкс класса, расположенный в живописном уголке Сали…
$364,485
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Дом 6 комнат в Батуми, Грузия
Дом 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Riviera Таунхаусы от мирового лидера отельной индустрии для инвестиций, отдыха и жизни. …
$451,717
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса …
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Покупка коттеджа в нашем поселке в Гонио - это выгодная инвестиция, обеспечивающая стабильны…
$220,000
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
$514,212
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Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,949
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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