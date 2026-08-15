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Таунхаусы в Батуми, Грузия

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65 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.   …
$262,460
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Таунхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Comfort Houses — один из крупнейших жилых комплексов Батуми площадью 5 000 кв. м., 60 % кото…
$133,200
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Comfort Houses — один из крупнейших жилых комплексов Батуми площадью 5 000 кв. м., 60 % кото…
$202,068
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Grand Botanico Residence - комплекс таунхаусов премиум-класса в одном из самых перспективных…
$190,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Comfort Houses — один из крупнейших жилых комплексов Батуми площадью 5 000 кв. м., 60 % кото…
$156,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Продажа таунхауса в комплексе Batumi Garden Inn.   Площадь: 225 м2, 4 этажа. 1. Пар…
$215,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
La Villa — новый проект, включающий в себя многофункциональные премиум-класса жилые виллы. …
$176,715
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Secret Garden — современный жилой комплекс в центральном районе Батуми, предлагающий комфорт…
$131,100
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 189 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Опыт престижной жизни в Батуми с Comfort Houses, новый жилой проект, сочетающий средиземномо…
$165,600
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
$144,300
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
$230,400
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Площадь 234 м²
Экологичный жилой комплекс в 15 минутах езды  от шумного города в экологически чистой среде.…
$187,920
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являют…
$697,500
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 197 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Comfort Houses by Batumi Villas - современный комплекс таунхаусов 2 и 3 уровня, предлагающий…
$223,200
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являют…
$789,750
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
$208,800
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Таунхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Comfort Houses — один из крупнейших жилых комплексов Батуми площадью 5 000 кв. м., 60 % кото…
$133,200
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
$172,800
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являют…
$102,500
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
$208,800
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являют…
Цена по запросу
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Riviera – премиальная изысканность и утонченность Трехэтажные отельные таунхаусы на горно…
Цена по запросу
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Аталанта
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Batumi Country Club
$195,000
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Green Gardens - новый проект предлагает эксклюзивную коллекцию вилл в Батуми, которые обеспе…
$248,166
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.   …
$214,000
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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