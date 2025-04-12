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Жильё в kveda sameba, Грузия

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Периа, Грузия
Дом 2 спальни
Периа, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продаётся недостроенный, 3-х этажный  дом  на Ферии, окраина Батуми. Панорамный вид на море…
$165,000
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Параметры недвижимости в kveda sameba, Грузия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов