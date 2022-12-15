  1. Realting.com
Туристический комплекс VOLOSO

Беларусь, Опсовский сельский Совет
Застройщик
Застройщик
3 года 1 месяц
3 года 1 месяц
Русский
Русский
voloso.by
voloso.by
Мы в соцсетях
Туристический комплекс «Волосо» в Браславском районе Витебской области, Республика Беларусь.
Основной вид деятельности – создание и управление туристическим предприятием: проектирование, введение в эксплуатацию, сервис для гостей, управление территорией.
Туристический комплекс включает:
•    5 двухэтажных коттеджей каждый площадью 180м/кв
•    банный комплекс площадью 160м/кв
•    ресторан 300м/кв
•    пункт охраны 15 м/кв
•    земельный участок площадью 1га
Туристический комплекс планируется импламентировать в туристическую инфраструктуру Национального парка «Браславские озера».

Инвестируйте в самый перспективный теристический комплекс в Беларуси!

3 ЭТАПА РАЗВИТИЯ

Концепцию развития комплекса можно разделить
на три основных этапа

  1. ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

  2. СТРОИТЕЛЬСТВО АБСОЛЮТНО НОВОГО И СОВРЕМЕННОГО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА

    Комплекс на 60 номеров с рестораном, СПА-зоной, тренажерным залом, открытым и закрытым бассейном, а также медицинскими и косметологическими процедурами, который сможет принимать гостей круглогодично.

  3. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

    На прилегающей территории площадью 50 гектаров планируется создать сад фундука, организовать парниковое хозяйство и цех по изготовлению мясных деликатесов для обеспечения комплекса.

Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 23:42
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Беларуси
Александр
1 объект
