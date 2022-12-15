Туристический комплекс «Волосо» в Браславском районе Витебской области, Республика Беларусь.
Основной вид деятельности – создание и управление туристическим предприятием: проектирование, введение в эксплуатацию, сервис для гостей, управление территорией.
Туристический комплекс включает:
• 5 двухэтажных коттеджей каждый площадью 180м/кв
• банный комплекс площадью 160м/кв
• ресторан 300м/кв
• пункт охраны 15 м/кв
• земельный участок площадью 1га
Туристический комплекс планируется импламентировать в туристическую инфраструктуру Национального парка «Браславские озера».
Инвестируйте в самый перспективный теристический комплекс в Беларуси!
3 ЭТАПА РАЗВИТИЯ
Концепцию развития комплекса можно разделить
на три основных этапа
СТРОИТЕЛЬСТВО АБСОЛЮТНО НОВОГО И СОВРЕМЕННОГО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
Комплекс на 60 номеров с рестораном, СПА-зоной, тренажерным залом, открытым и закрытым бассейном, а также медицинскими и косметологическими процедурами, который сможет принимать гостей круглогодично.
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
На прилегающей территории площадью 50 гектаров планируется создать сад фундука, организовать парниковое хозяйство и цех по изготовлению мясных деликатесов для обеспечения комплекса.