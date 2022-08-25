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А-100 Девелопмент

223053, Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, д. Боровая, дом 7, кабинет 4
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А-100 Девелопмент
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Веб-сайт
a-100development.by
О застройщике

Группа компаний «А-100 Девелопмент» более 15 лет успешно работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Беларуси. В портфеле компании такие масштабные проекты, как «Новая Боровая», «Пирс», «Зеленая гавань», Квартал «Депо», «Зеленые горки», «Зеленый Бор», крупные торговые комплексы «Боро», ALL, ALL House, сеть АЗС «А-100», бизнес-центр «А-100», складские комплексы, а также объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школа, общественные зоны). Все проекты отличаются своим узнаваемым стилем и яркой, неповторимой атмосферой.

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Жилой квартал Depo
Жилой квартал Depo
Минск, Беларусь
от
€ 2,675
Застройщик: А-100 Девелопмент
Новый квартал Depo с жилыми домами и общественными пространствами возводится возле площади Победы. Жилье такого уровня в центре Минска строят впервые. Жители квартала Depo смогут пользоваться развитой инфраструктурой, которая создавалась на протяжении многих лет. В шаговой доступности расположены: Площадь Победы и станция метро Центральный детский парк и парк Янки Купалы Большой театр, кинотеатр и выставочный комплекс Магазины, рестораны, кофейни Медицинские центры Детские сады, школы, университеты Достопримечательности Проект известного архитектора Проект квартала разработал московский архитектор Сергей Скуратов. За премиальными фасадами из клинкерного кирпича, которые гармонично сочетаются с застройкой эпохи советского неоклассицизма, скрыты самые передовые решения.  панорамные окна «в пол» потолки более 3 метров индивидуальные вентканалы в каждой квартире внутрипольные конвекторы фреонопроводы для кондиционеров лифт с этажа в подземный паркинг закрытый двор уникальное оснащение двора и площадок возле дома Закрытая территория На закрытой территории площадью 6,7 га возводятся дома высотой до семи этажей. Вход на территорию будет доступен по сканеру лица или отпечатку пальца. Авторское благоустройство  Почти половину пространства занимает зеленая зона, растения для которой подбирали специалисты в области ландшафтного дизайна. Дворы оборудованы детскими игровыми площадками, зонами для отдыха и занятий спортом.  Новая пешеходная улица  Пешеходная улица разделяет квартал Depo на две части, которые соединены мостиком. Здесь расположатся бутики и рестораны, супермаркет, большой фитнес-центр и даже искусственный пруд.  Более 800 парковочных мест За каждой квартирой закреплено парковочное место в подземном паркинге, спуститься в который можно из любого дома прямо на лифте, не выходя на улицу. Мастер-спальня с ванной и гардеробной В квартирах квартала Depo количество гардеробных и ванных равно количеству спален. Каждый член семьи будет иметь личное пространство. Отдельно можно выделить большую мастер-спальню, в которой расположены входы в собственные ванную и гардеробную. Кладовые и постирочные В подвальном этаже для жителей будут созданы удобные кладовые. А в самих квартирах предусмотрены специальные комнаты для стирки и хранения уборочного инвентаря – постирочные.  *Стоимость объекта указана за квадратный метр
Наши агенты в Беларуси
Татьяна Кравцова
Татьяна Кравцова
Другие застройщики
ОАО БелАТЭП

Наше предприятие было создано в 1994 году путем преобразования Автобазы №4 в открытое акционерное общество «БелАТЭП».

На сегодняшний день ОАО БелАТЭП является экспертом в области управления недвижимым имуществом и предлагает к аренде офисные и производственно-складские площади, места для хранения и обслуживания автомобильной техники. 

База "Волосо"

Туристический комплекс «Волосо» в Браславском районе Витебской области, Республика Беларусь. Основной вид деятельности – создание и управление туристическим предприятием: проектирование, введение в эксплуатацию, сервис для гостей, управление территорией. Туристический комплекс включает: •    5 двухэтажных коттеджей каждый площадью 180м/кв •    банный комплекс площадью 160м/кв •    ресторан 300м/кв •    пункт охраны 15 м/кв •    земельный участок площадью 1га Туристический комплекс планируется импламентировать в туристическую инфраструктуру Национального парка «Браславские озера».

ООО "ЮРСТРОЙМАШ"

В 2013 году на строительном рынке Беларуси появилось еще одно предприятие – ООО «ЮрСтройМаш». Компания специализируется на ЖК средней этажности (5 этажей), а также строит многоэтажные (9-10 этажей) жилые дома. Жилые комплексы от «ЮрСтройМаш» – оптимальное сочетание цены и европейского качества. При выборе участков для застройки «ЮрСтройМаш» учитывает несколько факторов: -экологическая обстановка (некоторые жилые комплексы построены в живописных местах вблизи лесопарковых зон); -близость объектов инфраструктуры (школы, детсады, ТЦ в шаговой доступности); -хорошая транспортная доступность.

 

Среди реализованных проектов ООО «ЮрСтройМаш» в г. Могилев – есть и недвижимость в престижных центральных кварталах. Большая часть новостроек «ЮрСтройМаш» относится к сегменту «Комфорт» класса. Строительная компания использует проверенную годами кирпичную технологию, стены утепляются минеральной ватой (140 мм). В строительстве ООО «ЮрСтройМаш» активно задействует современные технологии: в жилых комплексах устанавливаются трехкамерные стеклопакеты и итальянские отопители, используется улучшенная штукатурка, применяются регуляторы тепла. Все квартиры просторные, с продуманной планировкой. Застройщик «ЮрСтройМаш» уже на этапе строительства старается минимизировать дальнейшие расходы на коммунальные платежи.

ИП Петров Илларион Михайлович

Строительство соверменных зданий и коттеджей.

УКС МИНГОРИСПОЛКОМА

УКС МИНГОРИСПОЛКОМА имеет многолетний опыт строительства объектов в различных сферах социально-экономической деятельности, как столицы, так и республики в целом, обладает налаженной системой работы и кадровым потенциалом для реализации инвестиционных проектов.

Через КУП “УКС Мингорисполкома” были построены в г. Минске практически все социально значимые объекты, среди которых в последние годы можно выделить такие уникальные объекты как Здание музея Великой Отечественной войны, Здание Верховного Суда Республики Беларусь, Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, Дворец Республики с благоустройством Октябрьской площади, Дворец хоккея, Крытый каток в парке им. Горького, Дворец детей и молодежи, Крытый футбольный манеж, Национальная библиотека РБ, пятизвездочная гостиница "Европа", многопрофильный культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", транспортная развязка на пересечении ул.Ленина и проспекта Партизанского, Реставрация усадебного дома на территории Лошицкого  усадебно-паркового комплекса.

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