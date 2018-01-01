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Üksteist

Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulika põik 4, 10613
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Üksteist
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
uksteist.com
О застройщике

О проекте:


Üksteist — это будущий жилой район высокого класса, который расположен на полуострове Виймси в 22 минутах от Таллина
Это амбициозный проект высокого класса, который будет единственным подобным в Прибалтике, и вот почему:

-Уникальная территория
-Локация
-Инфраструктура
-Экологичность

Местная команда специалистов разработала сильную концепцию проекта. Она основана на потребностях местных клиентов и тенденциях рынка.

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Üksteist
Üksteist
волость Виймси, Эстония
Сдача в: 2024
Застройщик: Üksteist

 Участок земли для постройки нового жилого района. Проект на 11 частных домов высокого класса. Земля в заповеднике рядом с Таллинном. Большие участки земли, свой хвойных лес, рядом море. Самый престижный район для жизни. 

Наши агенты в Эстонии
Dmitri Vain
Dmitri Vain
Realting.com
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