О застройщике

О проекте:



Üksteist — это будущий жилой район высокого класса, который расположен на полуострове Виймси в 22 минутах от Таллина

Это амбициозный проект высокого класса, который будет единственным подобным в Прибалтике, и вот почему:

-Уникальная территория

-Локация

-Инфраструктура

-Экологичность



Местная команда специалистов разработала сильную концепцию проекта. Она основана на потребностях местных клиентов и тенденциях рынка.