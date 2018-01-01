Üksteist
Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulika põik 4, 10613
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Русский
Веб-сайт
О застройщике
О проекте:
Üksteist — это будущий жилой район высокого класса, который расположен на полуострове Виймси в 22 минутах от Таллина
Это амбициозный проект высокого класса, который будет единственным подобным в Прибалтике, и вот почему:
-Уникальная территория
-Локация
-Инфраструктура
-Экологичность
Местная команда специалистов разработала сильную концепцию проекта. Она основана на потребностях местных клиентов и тенденциях рынка.
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