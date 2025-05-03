За более чем 40 лет Aristo Developers зарекомендовала себя как один из крупнейших ведущих и отмеченных наградами застройщиков Кипрской недвижимости и предпочтительный партнер для приобретения жилой и коммерческой недвижимости на острове.
Будучи первым девелопером недвижимости, который владеет и строит гольф-курорты, учебные заведения, торговые центры и аквапарки на Кипре, Aristo Developers стремится возглавить будущее рынка недвижимости Кипра.
Обеспечения интересов клиента имеет для нас первостепенное значение. Наша клиентская служба и ее сплоченная команда профессионалов – это «визитная карточка» компании.
Aristo Developers гордится своим клиентоориентированным сервисом. Для этой цели компания создала эффективные отделы послепродажного, сервисного обслуживания клиентов и вторичных продаж, чтобы поддерживать длительные и стабильные отношения между клиентом и девелопером.