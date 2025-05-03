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ARISTO Developers Ltd.

Кипр, муниципалитет Пафос
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
3 года 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.aristodevelopers.com/
О застройщике

За более чем 40 лет Aristo Developers зарекомендовала себя как один из крупнейших ведущих и отмеченных наградами застройщиков Кипрской недвижимости и предпочтительный партнер для приобретения жилой и коммерческой недвижимости на острове.

Будучи первым девелопером недвижимости, который владеет и строит гольф-курорты, учебные заведения, торговые центры и аквапарки на Кипре, Aristo Developers стремится возглавить будущее рынка недвижимости Кипра.

Услуги

Обеспечения интересов клиента имеет для нас первостепенное значение. Наша клиентская служба и ее сплоченная команда профессионалов – это «визитная карточка» компании.

Aristo Developers гордится своим клиентоориентированным сервисом. Для этой цели компания создала эффективные отделы послепродажного, сервисного обслуживания клиентов и вторичных продаж, чтобы поддерживать длительные и стабильные отношения между клиентом и девелопером.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:24
(UTC+3:00, Asia/Nicosia)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 61 объект
Квартира 2 спальни в Анаваргос, Кипр
Квартира 2 спальни
Анаваргос
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Galaxy Residences - Apartment No. 102 is a beautiful 2 bedroom apartment on the first floor …
$349,004
Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Paradise Gardens No. 304 в блоке C — это 3-комнатная квартира на продажу в Пафосе. Квартира …
$447,795
Квартира 3 спальни в Анаваргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Анаваргос
Количество спален 3
Площадь 275 м²
Galaxy Residences - Квартира № 503 - это красивая квартира с 3 спальнями на пятом этаже Bloc…
$899,777
Квартира 3 спальни в Анаваргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Анаваргос
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Galaxy Residences - Квартира № 505 - это красивая квартира с 3 спальнями на пятом этаже Bloc…
$599,851
Земельные участки
Смотреть все 25 объектов
Участок земли в Никосия, Кипр
Участок земли
Никосия
Engomi-Plots No. 32 - это строительный участок для продажи в Никосии, столице Кипра. Отель н…
$184,513
Участок земли в Никосия, Кипр
Участок земли
Никосия
Engomi Plots No. 50 — это строительный участок на продажу в Никосии, столице Кипра. Участок …
$210,410
Участок земли в Никосия, Кипр
Участок земли
Никосия
Engomi Plots No. 48 — это строительный участок на продажу в Никосии, столице Кипра. Участок …
$210,410
Участок земли в Никосия, Кипр
Участок земли
Никосия
Engomi Plots No. 26 - это строительный участок для продажи в Никосии, столице Кипра. Участок…
$183,434
Наши агенты на Кипре
Viktoriia Pristova
Viktoriia Pristova
325 объектов
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Кипр, муниципалитет Пафос
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