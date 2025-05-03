О застройщике

За более чем 40 лет Aristo Developers зарекомендовала себя как один из крупнейших ведущих и отмеченных наградами застройщиков Кипрской недвижимости и предпочтительный партнер для приобретения жилой и коммерческой недвижимости на острове.

Будучи первым девелопером недвижимости, который владеет и строит гольф-курорты, учебные заведения, торговые центры и аквапарки на Кипре, Aristo Developers стремится возглавить будущее рынка недвижимости Кипра.