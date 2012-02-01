О застройщике

ElyBay — это уникальный апартамент-комплекс премиального уровня, расположенный на первой линии Балтийского побережья. Это не просто жильё у моря — это образ жизни.

Современная архитектура, панорамные окна, продуманные планировки и впечатляющие виды создают уютную атмосферу и вдохновение.

На закрытой охраняемой территории вы ждете все для комфортной жизни и отдыха: рестораны, кафе, фитнес-зал, детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и управляющая компания, которая решает все вопросы сервиса.

ElyBay — это: