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ElyBay

Россия, Светлогорский городской округ
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2007
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
elybay.ru
О застройщике

ElyBay — это уникальный апартамент-комплекс премиального уровня, расположенный на первой линии Балтийского побережья. Это не просто жильё у моря — это образ жизни.

Современная архитектура, панорамные окна, продуманные планировки и впечатляющие виды создают уютную атмосферу и вдохновение.
На закрытой охраняемой территории вы ждете все для комфортной жизни и отдыха: рестораны, кафе, фитнес-зал, детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и управляющая компания, которая решает все вопросы сервиса.

ElyBay — это:

  • Вид на море из каждой квартиры

  • Развитая инфраструктура курортного уровня

  • Надёжный застройщик и управляющая компания

  • Высокий инвестиционный потенциал

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:00
(UTC+2:00, Europe/Kaliningrad)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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