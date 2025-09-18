Frontier Experiences - известный застройщик и компания по недвижимости, специализирующаяся на создании уникальных роскошных бутик-отелей в некоторых из самых потрясающих приграничных мест в мире.
Мы специализируемся на индивидуальных и высококлассных решениях для тропических направлений, предлагая роскошные номера, кураторский опыт и эксклюзивные возможности недвижимости на пограничных рынках.
Что заставляет нас выделяться
Наши свойства уникальны по своему дизайну, идеально сочетаются с окружающей средой и местной культурой.
Устойчивость является нашей основной философией, и мы серьезно подходим к ней. Принимая во внимание устойчивость и последние события в области, мы внедряем экологически чистые методы и инициативы во всех наших объектах. Наша цель - минимизировать выбросы углекислого газа и взаимодействовать с местными сообществами, активно работая над тем, чтобы оказать положительное влияние на окружающую среду и общество.
Наш подход к роскоши с сильной экологической частью позволяет нам предлагать очень уникальный продукт.
Имея эксклюзивный подход к путешественнику, мы выходим за рамки роскошных номеров и превосходим ожидания, чтобы обеспечить незабываемые впечатления для наших клиентов. Мы организуем частные яхтенные чартеры, вертолетные туры, индивидуальные экскурсии, оздоровительные ретриты и культурные погружения, гарантируя, что каждый аспект поездки адаптирован к уникальным и предпочтениям каждого клиента.
Наше портфолио включает в себя разнообразные роскошные номера, частные виллы и захватывающие дух курорты, предоставляя путешественникам возможность погрузиться в рай.
От уединенных пляжных вилл до частных островных курортов и роскошных курортов, расположенных среди пышной зелени, мы стремимся предлагать только лучшие варианты для наших клиентов.
Наши курорты окружены естественными заповедными зонами, часто охватывающими доступ к некоторым из самых уникальных видов деятельности в мире.
Отель Pavilions Hotels and Resorts
Чтобы предоставить нашим клиентам еще более незабываемый и персонализированный опыт, мы объединились с брендом Pavilions.
Pavilions Hotels and Resorts - это хорошо зарекомендовавший себя и выдающийся бренд гостеприимства, известный созданием незабываемых впечатлений от путешествий, который выделяется в предоставлении персонализированных услуг благодаря своему портфолио исключительных свойств, которое включает курорты как в Европе, так и в Азии - от Бали, Филиппин и Пхукета через Монголию до Амстердама, Мадрида и Рима.
Павильоны известны тем, что создают интимные и уединенные небеса для гостей, могут похвастаться отличительным стилем и очарованием, обеспечивая уединение и спокойствие, обеспечивая беспрецедентное гостеприимство и обеспечивая безупречное обслуживание, адаптированное к уникальным предпочтениям каждого гостя, создавая кураторское путешествие снисхождения и расслабления, которое оставит неизгладимое впечатление в каждый момент.