  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. The Pavilions Anambas new luxury hotels and residences

The Pavilions Anambas new luxury hotels and residences

Индонезия, Batam
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
1 год 7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.pavilionshotels.com/residences/anambas/
Мы в соцсетях
О застройщике

Frontier Experiences - известный застройщик и компания по недвижимости, специализирующаяся на создании уникальных роскошных бутик-отелей в некоторых из самых потрясающих приграничных мест в мире.

Мы специализируемся на индивидуальных и высококлассных решениях для тропических направлений, предлагая роскошные номера, кураторский опыт и эксклюзивные возможности недвижимости на пограничных рынках.

Что заставляет нас выделяться

Наши свойства уникальны по своему дизайну, идеально сочетаются с окружающей средой и местной культурой.

Устойчивость является нашей основной философией, и мы серьезно подходим к ней. Принимая во внимание устойчивость и последние события в области, мы внедряем экологически чистые методы и инициативы во всех наших объектах. Наша цель - минимизировать выбросы углекислого газа и взаимодействовать с местными сообществами, активно работая над тем, чтобы оказать положительное влияние на окружающую среду и общество.

Наш подход к роскоши с сильной экологической частью позволяет нам предлагать очень уникальный продукт.

Имея эксклюзивный подход к путешественнику, мы выходим за рамки роскошных номеров и превосходим ожидания, чтобы обеспечить незабываемые впечатления для наших клиентов. Мы организуем частные яхтенные чартеры, вертолетные туры, индивидуальные экскурсии, оздоровительные ретриты и культурные погружения, гарантируя, что каждый аспект поездки адаптирован к уникальным и предпочтениям каждого клиента.

Услуги

Наше портфолио включает в себя разнообразные роскошные номера, частные виллы и захватывающие дух курорты, предоставляя путешественникам возможность погрузиться в рай.

От уединенных пляжных вилл до частных островных курортов и роскошных курортов, расположенных среди пышной зелени, мы стремимся предлагать только лучшие варианты для наших клиентов.

Наши курорты окружены естественными заповедными зонами, часто охватывающими доступ к некоторым из самых уникальных видов деятельности в мире.

Отель Pavilions Hotels and Resorts

Чтобы предоставить нашим клиентам еще более незабываемый и персонализированный опыт, мы объединились с брендом Pavilions.

Pavilions Hotels and Resorts - это хорошо зарекомендовавший себя и выдающийся бренд гостеприимства, известный созданием незабываемых впечатлений от путешествий, который выделяется в предоставлении персонализированных услуг благодаря своему портфолио исключительных свойств, которое включает курорты как в Европе, так и в Азии - от Бали, Филиппин и Пхукета через Монголию до Амстердама, Мадрида и Рима.

Павильоны известны тем, что создают интимные и уединенные небеса для гостей, могут похвастаться отличительным стилем и очарованием, обеспечивая уединение и спокойствие, обеспечивая беспрецедентное гостеприимство и обеспечивая безупречное обслуживание, адаптированное к уникальным предпочтениям каждого гостя, создавая кураторское путешествие снисхождения и расслабления, которое оставит неизгладимое впечатление в каждый момент.

Наши агенты в Индонезии
Magdalena Blonska-Alasa
Magdalena Blonska-Alasa
10 объектов
Другие застройщики
Arya Properties
Индонезия, Чангу
Год основания компании 2010
Новостройки 5 Жилая недвижимость 1
Свойства AryaРазблокировка мечты, построение реальностиВ Арье Свойства, мы выходим за рамки недвижимости; мы создаем образ жизни, формируем мечты и строим наследие. Созданная с целью переопределить ландшафт недвижимости, мы гордимся тем, что обеспечиваем беспрецедентное качество, инновации и…
Оставить заявку
PRO Silver
Green Hills inc
Индонезия, Малые Зондские острова
Год основания компании 2020
Жилая недвижимость 5
Cтроим виллы в стиле Tropical Industrial в топовых локациях Убуда с 2020 года.  Каждый наш проект - это вилла с неизменным видом на джунгли или рисовые поля в удобной для жизни и аренды локации спроектированная с учетом сейсмоактивности региона выполненная из природных материа…
Оставить заявку
Samahita Group
Индонезия, Чангу
Год основания компании 2012
Новостройки 2 Жилая недвижимость 18 Коммерческая недвижимость 1
Наша компания специализируется на строительстве и менеджменте курортной недвижимости премиум класса: 5* отели, инвестиционная недвижимость, жилые комплексы вилл и апартаментов. Оригинальные архитектурные концепты, самобытный стиль и высококлассный сервис - вот, что делает нас одними из лидер…
Оставить заявку
PRO Silver
Aviator
Индонезия, Район Кута
Год основания компании 2022
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3
Мы начали строительство современного апарт-отеля в Кангу, самом перспективном месте на острове Бали. В марте 2024 года 19 квартир в отеле будут готовы принять гостей. Инвесторы, которые примут участие в проекте, смогут получать от арендаторов по 2500-4000 долларов в месяц за каждую квартиру.…
Оставить заявку
Ilot Property Baly
Индонезия, Чангу
Новостройки 2 Жилая недвижимость 2
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти