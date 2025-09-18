О застройщике

Frontier Experiences - известный застройщик и компания по недвижимости, специализирующаяся на создании уникальных роскошных бутик-отелей в некоторых из самых потрясающих приграничных мест в мире.

Мы специализируемся на индивидуальных и высококлассных решениях для тропических направлений, предлагая роскошные номера, кураторский опыт и эксклюзивные возможности недвижимости на пограничных рынках.

Что заставляет нас выделяться

Наши свойства уникальны по своему дизайну, идеально сочетаются с окружающей средой и местной культурой.

Устойчивость является нашей основной философией, и мы серьезно подходим к ней. Принимая во внимание устойчивость и последние события в области, мы внедряем экологически чистые методы и инициативы во всех наших объектах. Наша цель - минимизировать выбросы углекислого газа и взаимодействовать с местными сообществами, активно работая над тем, чтобы оказать положительное влияние на окружающую среду и общество.

Наш подход к роскоши с сильной экологической частью позволяет нам предлагать очень уникальный продукт.

Имея эксклюзивный подход к путешественнику, мы выходим за рамки роскошных номеров и превосходим ожидания, чтобы обеспечить незабываемые впечатления для наших клиентов. Мы организуем частные яхтенные чартеры, вертолетные туры, индивидуальные экскурсии, оздоровительные ретриты и культурные погружения, гарантируя, что каждый аспект поездки адаптирован к уникальным и предпочтениям каждого клиента.