Апартаменты в спокойном и живописном посёлке Перволия, в нескольких километрах от города Ларнака, Кипр

Проект представляет собой жилой дом. Это трёхэтажный дом в поселке Перволия, в нескольких километрах от города Ларнака и международного аэропорта.

Здание состоит из 5 двухкомнатных квартир и 1 трехкомнатной квартиры.

Первый этаж: одна двухкомнатная квартира.

2-й этаж: 3 двухкомнатные квартиры.

3-й этаж: двухкомнатная и трёхкомнатная квартиры.

Расположение и объекты поблизости

Деревня Перволия расположена всего в 16-ти километрах на запад от города Ларнака. В деревне есть множество садов и живописных мест, старинные здания и церкви, спортивные и культурные клубы, песчаный пляж Faros.