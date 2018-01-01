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Апартаменты в спокойном и живописном посёлке Перволия, в нескольких километрах от города Ларнака, Кипр

Meneou, Кипр
от
€155,000
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8
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О комплексе

Проект представляет собой жилой дом. Это трёхэтажный дом в поселке Перволия, в нескольких километрах от города Ларнака и международного аэропорта.

Здание состоит из 5 двухкомнатных квартир и 1 трехкомнатной квартиры.

Первый этаж: одна двухкомнатная квартира.

2-й этаж: 3 двухкомнатные квартиры.

3-й этаж: двухкомнатная и трёхкомнатная квартиры.

Расположение и объекты поблизости

Деревня Перволия расположена всего в 16-ти километрах на запад от города Ларнака. В деревне есть множество садов и живописных мест, старинные здания и церкви, спортивные и культурные клубы, песчаный пляж Faros.

Местонахождение новостройки
Meneou, Кипр

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Апартаменты в спокойном и живописном посёлке Перволия, в нескольких километрах от города Ларнака, Кипр
Meneou, Кипр
от
€155,000
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