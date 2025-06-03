Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Поле для гольфа

Квартиры-студии около гольф-клуба в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
21
Гермасойя
5
Ypsonas Municipality
4
Студия Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Willow Bay Apartments - это современный жилой комплекс в отличном районе, всего в нескольких…
$4,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Prestige Manor стильные апартаменты в сердце Пафоса, идеально расположенные рядом с историче…
$560,709
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Empa, Кипр
Вилла
Empa, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Violet Charm идеально сочетает в себе превосходное расположение, отдых, роскошь, уединение и…
$1,56 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 439 м²
Purple Bliss расположен в уникальном месте на берегу моря, предлагая захватывающие виды на ч…
$6,87 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект 'Cypress Grove' расположен в одном из самых престижных районов Лимассола. Предлагаютс…
$480,607
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Lazul Mare - это эксклюзивная коллекция из 20 роскошных вилл, предлагающих идеальное сочетан…
$1,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 7
Площадь 760 м²
Perrinte Villas это гармоничное сочетание современной и средиземноморской архитектуры, созда…
$3,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Empa, Кипр
Вилла
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Трехкомнатная вилла с террасой на крыше и бассейном в Эмбе, Пафос Эта стильная трехкомнатна…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Morriesa Homes - это престижный комплекс роскошных вилл, расположенный в живописном районе С…
$2,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Montfield Apartments это современный жилой комплекс, идеально подходящий для комфортной жизн…
$659,119
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Axeon Apartments расположен в престижном районе Лимассола, идеально подходящем для жизни и и…
$606,481
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Lavender Elegance предлагает уникальные дизайнерские решения, создавая для жителей просторну…
$481,752
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти