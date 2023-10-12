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Квартиры с видом на море в Никосия, Кипр

Строволос
79
Никосия
41
Лакатамия
6
Квартира В архив
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21 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 4 комнаты с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Никосия, Кипр
Квартира 4 комнаты с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
В регионе Кирения-Эсентепе на северном побережье Северного Кипра дорога идет от середины,…
€1,35 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€500,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€650,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 222 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€1,75 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 92 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€365,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 315 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 315 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€4,50 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€750,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€450,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 169 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€2,40 млн
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Продаются 2-х спальные апартаменты на 11 этаже с завораживающим видом на море, в 16-ти этажн…
€2,20 млн
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Этот эксклюзивный проект предлагает вам элегантную современную стильную квартиру с тримя спа…
€800,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 310 м²
Этаж 10/1
Продается квартира площадью 310 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на одиннадцатом этаже…
€3,60 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 166 м²
Этаж 10/1
Продается квартира площадью 166 кв. м. в Лимассоле на стадии строительства. Квартира располо…
€1,25 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 173 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 173 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€650,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 7/1
Просторная 2-комнатная квартира, расположенная в прибрежном элитном комплексе. Недвижимость …
€1,38 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Этаж 9/1
Продается квартира площадью 150 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена насемнадцатом этаже и…
€2,20 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€580,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€620,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€580,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€580,000

Типы недвижимости в Никосия

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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