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Квартиры
Квартиры с видом на море в Никосия, Кипр
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79
Никосия
41
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6
Квартира
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21 объект найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
3
172 м²
4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Никосия, Кипр
4
1
В регионе Кирения-Эсентепе на северном побережье Северного Кипра дорога идет от середины,…
€1,35 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Никосия, Кипр
3
124 м²
2/1
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
4
120 м²
1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
5
222 м²
5/1
Продается квартира площадью 222 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€1,75 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
3
92 м²
4/1
Продается квартира площадью 92 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€365,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
4
315 м²
7/1
Продается квартира площадью 315 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€4,50 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
3
75 м²
6/1
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
3
125 м²
2/1
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
4
169 м²
1
Продается квартира площадью 169 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€2,40 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
1
117 м²
1
Продаются 2-х спальные апартаменты на 11 этаже с завораживающим видом на море, в 16-ти этажн…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
1
112 м²
1
Этот эксклюзивный проект предлагает вам элегантную современную стильную квартиру с тримя спа…
€800,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
4
310 м²
10/1
Продается квартира площадью 310 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на одиннадцатом этаже…
€3,60 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Никосия, Кипр
3
166 м²
10/1
Продается квартира площадью 166 кв. м. в Лимассоле на стадии строительства. Квартира располо…
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Никосия, Кипр
4
173 м²
5/1
Продается квартира площадью 173 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
3
110 м²
7/1
Просторная 2-комнатная квартира, расположенная в прибрежном элитном комплексе. Недвижимость …
€1,38 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
3
150 м²
9/1
Продается квартира площадью 150 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена насемнадцатом этаже и…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
3
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€580,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
3
100 м²
3/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€620,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
3
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€580,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Никосия, Кипр
3
100 м²
4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€580,000
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Типы недвижимости в Никосия
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двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
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