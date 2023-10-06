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Коттеджи с видом на горы на Кипре

Кипр
167
Никосия
27
Лимасол
26
Сообщество Мандрия
19
Строволос
13
Лимасол
9
Ларнака
8
Никосия
8
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7 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты с видом на горы в Фоиникария, Кипр
Коттедж 3 комнаты с видом на горы
Фоиникария, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы.О…
€428,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Цада, Кипр
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 121 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€430,000
Коттедж 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Sikopetra, Кипр
Коттедж 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Sikopetra, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€350,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Pomos, Кипр
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pomos, Кипр
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Небольшой проект готовых под ключ вилл. Высокого уровня технические характеристики,частные б…
€390,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€680,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€280,000

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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