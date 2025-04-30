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Дома с видом на горы в Задарской жупания, Хорватия

Grad Zadar
83
Задар
30
Grad Nin
25
Паг
15
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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Opcina Sukosan, Хорватия
Дом 5 комнат
Opcina Sukosan, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$684,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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