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Квартиры с садом в Задарской жупания, Хорватия

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Grad Zadar
62
Grad Nin
69
Задар
46
Нин
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Преко, Хорватия
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Квартира 3 комнаты
Преко, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Роскошная полностью меблированная 2-Бр квартира с видом на море, 476 м2 ярд (1/2 акций) и по…
$515,021
НДС
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Квартира 2 спальни в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 2 спальни
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаём квартиру с садом S104 на первом этаже нового дома в Привлаке, недалеко от Задара, с …
$275,638
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Квартира 1 спальня в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 1 спальня
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продаём квартиру с садом S101 на первом этаже нового дома в Привлаке, недалеко от Задара, с …
$242,192
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Типы недвижимости в Задарской жупания

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Задарской жупания, Хорватия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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