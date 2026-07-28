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Квартиры с видом на горы в Задарской жупания, Хорватия

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Grad Zadar
62
Grad Nin
69
Задар
46
Нин
16
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Преко, Хорватия
UP UP
Квартира 3 комнаты
Преко, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Роскошная полностью меблированная 2-Бр квартира с видом на море, 476 м2 ярд (1/2 акций) и по…
$515,021
НДС
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Типы недвижимости в Задарской жупания

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Задарской жупания, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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