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Квартиры с видом на море в Задарской жупания, Хорватия

Grad Zadar
40
Задар
28
Паг
15
Grad Nin
14
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Утилиты: Водоснабжение, Электричество, Гидротехнические сооруже…
$404,183
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Квартира 3 комнаты в Opcina Razanac, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Razanac, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$581,400
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Квартира 4 комнаты в Opcina Sukosan, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/3
ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В Г,СУКОШАН, ХОРВАТИЯ. Роскошные апартаменты в новостройке…
$474,036
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Квартира 2 комнаты в Opcina Razanac, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Razanac, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$346,560
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Типы недвижимости в Задарской жупания

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Задарской жупания, Хорватия

с гаражом
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