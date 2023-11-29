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Квартира 3 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
3
2
86 м²
€459,837
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Квартира 3 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
3
2
72 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of 71.76 m2, in a tourist co…
€401,878
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Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
2
1
46 м²
Sveti Filip i Jakov, one-room apartment with a total net area of 46.27 m2, in a tourist co…
€247,523
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Квартира 4 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
4
2
102 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of 101.90 m2, in a tourist c…
€545,138
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Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
2
1
49 м²
Sveti Filip i Jakov, one-bedroom apartment with a total net area of 48.86 m2, in a tourist…
€249,179
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Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
2
1
46 м²
€233,791
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Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
2
1
63 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of 62.83 m2, in a tourist co…
€351,853
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
2
2
94 м²
4
ID CODE: 19672
€256,500
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
4
2
132 м²
www.biliskov.com ID: 13707 Задар, Привлака Роскошная четырехкомнатная квартира общей площ…
€660,000
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Квартира 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
4
2
121 м²
www.biliskov.com ID: 13710 Задар, Привлака Роскошная четырехкомнатная квартира общей площ…
€600,000
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Квартира 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
4
2
134 м²
www.biliskov.com ID: 13708 Задар, Привлака Роскошная четырехкомнатная квартира общей площ…
€660,000
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Квартира 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
4
2
114 м²
www.biliskov.com ID: 13709 Задар, Привлака Роскошная четырехкомнатная квартира общей площ…
€570,000
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Квартира 3 комнаты
Задар, Хорватия
3
1
80 м²
www.biliskov.com ID: 13703 Задар, Борик Трехкомнатная квартира с новым ремонтом чистой по…
€370,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Углян, Хорватия
3
3
110 м²
ZADAR, UGLJAN - Furnished apartment near the sea, A1 An apartment for sale on the ground f…
€509,143
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видеонаблюдением
Municipality of Povljana, Хорватия
1
1
49 м²
ISLAND OF PAG, POVLJANA - Quality apartments under construction The island of Pag is locat…
€158,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Mandre, Хорватия
3
4
162 м²
2
ISLAND OF PAG, MANDRE - luxury 3s + db apartment in an exclusive new building We are selli…
€460,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kozino, Хорватия
2
1
65 м²
2
ZADAR, KOŽINO - Apartment in a beautiful villa with pool Only 5 kilometers from Zadar is t…
€230,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар, Хорватия
2
2
88 м²
2
ZADAR, MOCIRE - Luxury apartment with a garden in a new building Zadar is both an atmosphe…
€295,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Municipality of Povljana, Хорватия
3
2
113 м²
2
PAG-POVLJANA ISLAND excellent 3 bedroom apartment in an exclusive location For sale is thi…
€495,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Zaton, Хорватия
4
2
200 м²
3
ZADAR, CENTER - Luxury penthouse in an exclusive location A luxury penthouse is for sale l…
€2,00 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Opcina Privlaka, Хорватия
2
1
97 м²
2
ZADAR, PRIVLAKA - Luxury penthouse with roof terrace by the sea Beautiful luxury penthouse …
€320,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Zaton, Хорватия
3
1
79 м²
ZADAR, NIN Luxurious apartment 100 meters from the sea! We are selling a beautiful luxury …
€296,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Mandre, Хорватия
1
1
57 м²
2
ISLAND OF PAG, MANDRE - top 1s + db under construction by a well-known investor High quali…
€210,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением
Задар, Хорватия
3
1
86 м²
2
ZADAR, PENINSULA - Apartment with an artistic signature in the center An artistic apartmen…
€310,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с видом на море
Kozino, Хорватия
2
1
78 м²
2
ZADAR, PETRČANE - Apartment in a new building, ground floor Apartment for sale in Petrčane…
€285,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
3
1
76 м²
www.biliskov.com ID: 13576 Бибинье Трехкомнатная квартира общей площадью 76,27м2 на 1 эта…
€220,000
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Квартира 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
3
1
72 м²
www.biliskov.com ID: 13577 Бибинье Трехкомнатная квартира общей площадью 71,78м2 на 1 эта…
€220,000
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Квартира 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
3
1
80 м²
www.biliskov.com ID: 13578 Бибинье Трехкомнатная квартира общей площадью 80,42м2 на 2 эта…
€230,000
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Квартира 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
3
80 м²
www.biliskov.com ID: 13579 Бибинье Трехкомнатная квартира общей площадью 80,23м2 на перво…
€275,000
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Квартира 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
3
1
72 м²
www.biliskov.com ID: 13580 Бибинье Трехкомнатная квартира общей площадью 71,78м2 на перво…
€275,000
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