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Квартиры в Задарской жупания, Хорватия

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Grad Zadar
47
Задар
34
Grad Nin
32
Нин
18
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228 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Преко, Хорватия
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Квартира 3 комнаты
Преко, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Роскошная полностью меблированная 2-Бр квартира с видом на море, 476 м2 ярд (1/2 акций) и по…
$467,398
НДС
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Квартира 2 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
$898,964
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Квартира 3 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 3 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
$961,391
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
$425,196
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Квартира в Нин, Хорватия
Квартира
Нин, Хорватия
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
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Квартира 2 спальни в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 2 спальни
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продаём квартиру на первом этаже нового дома S101C в Привлаке, недалеко от Задара, с южной о…
$288,613
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Municipality of Kolan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kolan, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/3
Недвижимость расположена в первой линии у моря, всего в десяти метрах от побережья. Это искл…
$729,166
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Агентство
AGENCIJA Elite
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Квартира 2 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$473,609
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Квартира 3 спальни в Нин, Хорватия
Квартира 3 спальни
Нин, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 143-6
$302,691
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
$1,57 млн
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Пентхаус в Municipality of Kolan, Хорватия
Пентхаус
Municipality of Kolan, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Представляем вам уникальный пентхаус, расположенный в современной урбанистической вилле на о…
$743,024
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Агентство
AGENCIJA Elite
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Квартира 2 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$800,559
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Квартира 2 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
$363,545
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Квартира 2 спальни в Нин, Хорватия
Квартира 2 спальни
Нин, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 143-5
$300,495
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 комнаты в Opcina Pakostane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Трёхэтажный жилой дом с апартаментами расположен в окрестностях Задара 800м от моря. Проекто…
$383,754
НДС
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Квартира 2 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 2 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
$847,307
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Квартира 3 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 3 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
$2,05 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Opcina Sukosan, Хорватия
Пентхаус 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Добро пожаловать в Sukošan Hills, проект, который идеально сочетает в себе роскошь, элегантн…
$644,693
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AGENCIJA Elite
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Пентхаус в Opcina Privlaka, Хорватия
Пентхаус
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается пентхаус с террасой на крыше, расположенный на втором этаже S202 нового здания в П…
$388,217
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Квартира 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
$1,97 млн
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Квартира 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
$784,891
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Квартира 3 спальни в Zaton, Хорватия
Квартира 3 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
$994,579
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Квартира 1 спальня в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 1 спальня
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
$430,401
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kolan, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kolan, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Откройте для себя 3 роскошные квартиры в Мандре, Паг, всего в 300 метрах от пляжа. Квартиры …
$3,066
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Квартира 2 спальни в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 2 спальни
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продаём квартиру на первом этаже S102 в новом доме в Привлаке, недалеко от Задара, с южной о…
$286,851
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Квартира 2 спальни в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 2 спальни
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продаём квартиру на первом этаже нового дома в Привлаке, недалеко от Задара, с южной ориента…
$299,003
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Пентхаус в Opcina Privlaka, Хорватия
Пентхаус
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается пентхаус с террасой на крыше, расположенный на втором этаже S201 нового здания в П…
$404,058
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Многоуровневые квартиры в Нин, Хорватия
Многоуровневые квартиры
Нин, Хорватия
$648,671
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Квартира в Opcina Sukosan, Хорватия
Квартира
Opcina Sukosan, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
One-bedroom apartment in a new building, first row to the sea, Sukošan, 58,73 m² NKP Apartme…
$275,681
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Типы недвижимости в Задарской жупания

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Задарской жупания, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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