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Квартиры с террасой в Задарской жупания, Хорватия

Grad Zadar
40
Задар
28
Паг
15
Grad Nin
14
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58 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Two-room apartment, newly built, 100 m2, Bili brig, Zadar On the first floor of the building…
$398,575
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Квартира 2 комнаты в Вир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Вир, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 1/1
Two-bedroom apartment, third row to the sea, island Vir, 66m2 net floor area Newly built on …
$304,467
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Квартира 3 комнаты в Opcina Sukosan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 2/2
Three-Bedroom Penthouse in a New Building, First Row to the Sea, 123 m2 NLA, Sukošan Apartme…
$618,899
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Квартира 3 комнаты в Kozino, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kozino, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Apartment with pool, 135 m2, modern new building, 100 m from the sea, Kožino The apartment i…
$487,061
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A3 In the tranquil par…
$437,326
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
New construction, two-room apartment with garden 81.51 m2, Biograd na Moru, Zadar A two-room…
$261,288
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Квартира 2 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Near the sea and the center of Sabunike, on the first floor of a newly built building, there…
$255,222
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Квартира 3 комнаты в Opcina Sukosan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Three-Bedroom Apartment in a New Building, First Row to the Sea, 98.83 m2 NLA, Sukošan Apart…
$547,100
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 3/3
Duplex Apartment with Roof Terrace 180 m², Peninsula, Zadar This beautifully designed duplex…
$829,258
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Квартира 2 комнаты в Opcina Sukosan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Penthouse in a New Building, First Row to the Sea, 104 m2 NLA, Sukošan Apartment…
$541,398
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Apartment with Terrace, 59 m², Biograd On the second floor of a newer building, …
$213,681
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
I26820 Ulica Hrvatskog sabora bb
$487,148
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/2
New Construction, 1-Bedroom Apartment with Rooftop Terrace 64 m², Second Floor, Melada Vidik…
$249,110
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Квартира 3 комнаты в Kozino, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Kozino, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 1/3
Three-room apartment with a terrace, 108 m2, sea view, 100m to the sea, Kožino The apartment…
$400,269
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Квартира 2 комнаты в Вир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Вир, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/1
Two-bedroom apartment, second row to the sea, island Vir, 71m2 net floor area Newly built on…
$321,075
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Квартира 3 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Apartment in a new building with an area of 190.41 m2, Privlaka, Zadar The three-bedroom apa…
$499,673
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A1 In the peaceful par…
$420,718
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Квартира 3 комнаты в Opcina Privlaka, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Apartment in a new building with an area of 190.41 m2, Privlaka, Zadar The three-bedroom apa…
$499,673
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
New Construction, 1-Bedroom Apartment with Garden, 56 m², Ground Floor, Melada Vidikovac, Za…
$217,002
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Квартира 3 комнаты в Opcina Sukosan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 3/3
Penthouse in a new building, first row to the sea, 132 m2 NLA, Sukošan Apartment S03 with a …
$607,827
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A4 In the tranquil par…
$437,326
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Квартира 2 комнаты в Вир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Вир, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Two-bedroom apartment third row to the sea, island of Vir, 59 m2 usable area Newly built on …
$260,181
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
I26817 Ulica Hrvatskog sabora
$332,146
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Квартира 2 комнаты в Вир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Вир, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 1/1
Two-bedroom apartment, third row to the sea, island Vir, 65m2 net floor area Newly built on …
$293,396
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Квартира 2 комнаты в Вир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Вир, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Two-bedroom apartment, second row to the sea, island Vir, 69m2 net floor area Newly built on…
$398,575
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
I26819 Ulica Hrvatskog sabora bb
$941,081
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Povljana, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Municipality of Povljana, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Two-room apartment with terrace, sea view, swimming pool, 96 m2, Povljana On the ground floo…
$286,753
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Типы недвижимости в Задарской жупания

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Параметры недвижимости в Задарской жупания, Хорватия

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