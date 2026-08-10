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Виллы с террасой в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

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Риека
44
Город Опатия
132
Opcina Omisalj
107
Grad Crikvenica
43
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3 объекта найдено
Вилла в Kremenici, Хорватия
Вилла
Kremenici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
В Кременичах, в муниципалитете Мали́нска на острове Крк, продается красивая современная вилл…
$888,039
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Вилла 4 комнаты в Барбат, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Барбат, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Исключительная возможность на острове Раб, Хорватия – представляем вам замечательный дом, ра…
$764,636
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Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла в Lovran, Хорватия
Вилла
Lovran, Хорватия
Площадь 482 м²
Откройте для себя скрытое сокровище в очаровательном городе Ловран, Опатия, Хорватия — роско…
$2,13 млн
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Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
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Параметры недвижимости в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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