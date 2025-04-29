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Виллы с видом на море в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

Риека
48
Город Опатия
120
Opcina Omisalj
68
Grad Crikvenica
38
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2 объекта найдено
Вилла 11 комнат в Город Опатия, Хорватия
Вилла 11 комнат
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
$2,37 млн
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Вилла 11 комнат в Город Опатия, Хорватия
Вилла 11 комнат
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 400 м²
Вилла состоит из первого и второго этажей, чистой площадью 400 м2, и содержит 11 комнат. Обо…
$1,64 млн
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Параметры недвижимости в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

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