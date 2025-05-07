Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Grad Mali Losinj
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Grad Mali Losinj, Хорватия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 15 комнат в Мали-Лошинь, Хорватия
Вилла 15 комнат
Мали-Лошинь, Хорватия
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Вилла Sunrise Sea-View с шестью апартаментами в Мали ЛошиньОткройте для себя редкую инвестиц…
$2,37 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Grad Mali Losinj, Хорватия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти