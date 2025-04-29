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Квартиры с бассейном в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

Риека
4
Город Опатия
21
Grad Krk
14
Крк
13
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$688,845
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$681,292
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,13 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,51 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Город Опатия, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,16 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Типы недвижимости в Приморско-Горанской жупания

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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