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Отели в Кальпе, Испания

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1 объект найдено
Отель 22 спальни в Кальпе, Испания
Отель 22 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 35
Площадь 6 275 м²
Количество этажей 5
€ 10,790,000
Восхитительное место! Морское побережье в нескольких шагах и развитая инфраструктура города …
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