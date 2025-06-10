Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви

Time Square Ocean View — инвестиция с видом на будущее
📍Первая береговая линия, Сиануквиль
🏙 Масштабный курортный проект: 1300 апартаментов
🌅 Панорамные виды на море: от 1 до 4 спален
🏝 Комплексная инфраструктура:
▪️ Собственный аквапарк
▪️ Бассейны, фитнес-залы, беговые дорожки
▪️ Кинотеатр, коворкинг, кафе и рестораны
▪️ Детские зоны и премиальный уровень комфорта
📈 Почему инвесторы уже в деле:
▪️ Стартовая цена — от $1,100/м²
▪️ Прогноз роста до $3,000/м² к передаче ключей
▪️ Рентный доход — от 12% годовых
▪️ Гибкий план оплаты:
• 20% — первый взнос
• 30% — рассрочка на 45 месяцев
• 50% — на ключах:
✅Полное погашение
✅Или кредит от застройщика на 10 лет под 10%
🎯 Бронирование — всего $500
Для тех, кто умеет видеть возможности и действовать вовремя.
