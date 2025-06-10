  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви

Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви

Камбоджа
от
$57,200
BTC
0.6803826
ETH
35.6617617
USDT
56 552.7537335
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
Оставить заявку
ID: 32625
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Камбоджа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    39

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Time Square Ocean View — инвестиция с видом на будущее

📍Первая береговая линия, Сиануквиль

🏙 Масштабный курортный проект: 1300 апартаментов

🌅 Панорамные виды на море: от 1 до 4 спален

 

🏝 Комплексная инфраструктура:

▪️ Собственный аквапарк

▪️ Бассейны, фитнес-залы, беговые дорожки

▪️ Кинотеатр, коворкинг, кафе и рестораны

▪️ Детские зоны и премиальный уровень комфорта

 

📈 Почему инвесторы уже в деле:

▪️ Стартовая цена — от $1,100/м²

▪️ Прогноз роста до $3,000/м² к передаче ключей

▪️ Рентный доход — от 12% годовых

▪️ Гибкий план оплаты:

 • 20% — первый взнос

 • 30% — рассрочка на 45 месяцев

 • 50% — на ключах:

✅Полное погашение

✅Или кредит от застройщика на 10 лет под 10%

 

🎯 Бронирование — всего $500

Для тех, кто умеет видеть возможности и действовать вовремя.

 

План платежей по ТС10:

ПВ 20%

40% рассрочка на 40 мес

40% - кредит от застройщика на 10 лет под 10%

Местонахождение на карте

Камбоджа

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и вида «над городом», которого не даст ни одина классическаяквартира. Два уровня позволяют разделить зоны: жилая + приватная, что делает проживание более комфортным. Уникальность формата — на рынке Сиануквиля таких предложений практически нет, а значит ликвидность и темпы роста будут выше. Арендный спрос: клиенты, готовые платить премиально, выбирают эффектные планировки, а не «типовые квадраты». Условия максимально гибкие: 20% — первоначальный взнос 40% — рассрочка на 40 месяцев без процентов 40% — после сдачи или кредит у застройщика до 10 лет Таким образом, вход минимальный, а результат — иной уровень доходности и капитализации.
Батхеай, Камбоджа
от
$57,155
Жилой комплекс Time Square 8
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$50,000
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Показать все Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 39
Один из масштабных новых ультрасовременных проектов от Megakim World Corp Ltd под брендом Time Square, лидирующего застройщика Камбоджи, в самом перспективном прибрежном городе страны — Сиануквиле. Это не просто жилой комплекс, а новый символ статуса, технологий и доходной инвестиции в …
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Показать все Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 50
🏙 Официальный старт продаж Time Square 7 от Megakim World Corp. Добро пожаловать в Time Square 7 — уникальный жилой комплекс в сердце Пномпеня, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективные инвестиции. 📍 Локация премиум-класса: Всего в 5 минутах от TK Avenue, AEON Mall 2…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$50,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 40
Расположение: Находится на улице 410, рядом с Русским рынком и бульваром Мао Цзе Тун. Архитектура: 50-этажный шедевр, сочетающий в себе современный дизайн и функциональность. Удобства: Все создано для улучшения вашей повседневной жизни. Цены: Доступная роскошь — высококаче…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Камбодже
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
10.06.2025
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
Показать все публикации