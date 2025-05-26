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Дома с террасой в Pomorie, Болгария

Ахелой
3
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Pomorie, Болгария
Дом 4 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Предлагаем отдельно стоящий двухэтажный дом с ВИДОМ НА МОРЕ в городе Лахана. Поморие. Пло…
$451,830
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Агентство
GINY DOM
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Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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