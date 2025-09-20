Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с гаражом в Pomorie, Болгария

Kableshkovo
11
Ахелой
5
2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Aleksandrovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Aleksandrovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
🏡 Одноэтажный частный дом на продажу всего в 12 км от Солнечного берега IBG Недвижимость пре…
$294,661
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом 4 комнаты в Medovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Medovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Предлагаем просторный, стильно обставленный трёхэтажный дом с двором и ГАРАЖОМ в селе Медово…
$385,000
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
