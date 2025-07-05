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Дома с бассейном в Pomorie, Болгария

Kableshkovo
6
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Poroy, Болгария
Дом 4 комнаты
Poroy, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный двухэтажный дом в ЗАКРЫТОМ КОМПЛЕКСЕ БЕЗ ТАКТЫ ЗА ОБСЛУЖ…
$98,815
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Агентство
GINY DOM
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Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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