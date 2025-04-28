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Дома с видом на горы в Pomorie, Болгария

Ахелой
3
2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ У ДОМА СИ! Имаме…
$89,767
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Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ В ДОМА СИ! Им…
$89,767
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

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