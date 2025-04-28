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Бунгало в Pomorie, Болгария

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1 объект найдено
Бунгало 4 комнаты в Ахелой, Болгария
Бунгало 4 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем уникальный, совершенно новый дом с тремя спальнями и уникальным видом на море …
$284,511
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

Недорогая
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