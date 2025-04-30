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Квартиры-студии с террасой в Бургасской области, Болгария

Святой Влас
4
Несебр
12
Студия Удалить
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4 объекта найдено
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу просторную студию с видом на бассейн и панорамным видом на море в комп…
$69,162
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
Предлагаем на продажу стильно обставленную студию в комплексе Гелиос, расположенном в одном …
$64,806
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4
Предлагаем на продажу замечательную студию с видом на бассейн в комплексе Royal Palm, распол…
$59,904
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Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Студия с новым ремонтом, на первой линии моря, в элитном комплексе Святой Влас Premier For…
$110,088
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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