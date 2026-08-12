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Квартиры-студии с гаражом в Бургасской области, Болгария

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Несебр
69
Святой Влас
46
Pomorie
3
Ахелой
4
Студия Удалить
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2 объекта найдено
Студия в Ахелой, Болгария
Студия
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Уютная студия в современном жилом комплексе у моря, Solemare by the Sea, с красивым видом на…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/5
Предлагаем меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Bahami Residence» на курорте Со…
$69,908
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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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