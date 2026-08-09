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Квартиры-студии в Святом Власе, Болгария

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46 объектов найдено
Студия 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Студия 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$92,373
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с частичным ВИДОМ НА МОРЕ в компл…
$78,500
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/6
✦ ФРЕГАТА: В Свети власе уютная квартира с отдельным входом и ванной в 100 метрах от моря! …
$87,837
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
Вот профессиональное объявление для студии в элегантном комплексе Villa Grand, Святой Влас: …
$95,767
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
🏔️ БЮДЖЕТНЫЙ СТАРТ У ПОДНОЖИЯ ГОР: СТУДИЯ С ВИДОМ НА ПРИРОДУ В SUNNY DAY 6 (СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ)…
$44,126
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
✦ MACON: Уютная студия с панорамным видом на море и горы! Предлагаем вашему вниманию комп…
$80,225
НДС
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Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
$54,430
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/5
🏗️ СТАРТ ПРОДАЖ: ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТУДИЯ В IMPERIUM 2 (СВЯТОЙ ВЛАС) Предлагаем возможность …
$72,952
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Panorama Bay 2» в Св…
$59,000
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комп…
$174,541
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Студия 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Студия 1 спальня
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
$75,146
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
Предлагаем меблированную однокомнатную квартиру с частичным ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Crown …
$64,743
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
🏗️ ИНВЕСТИЦИЯ В LA MER GOLD (НЕСЕБР) — СТУДИЯ С ВЫГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ Предлагаем к продаже …
$63,107
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/4
Предлагаем просторную однокомнатную квартиру в жилом доме с низкими коммунальными платежами …
$73,606
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Форт Нокс Гранд Резорт – крупнейший жилой комплекс на черноморском побережье Болгарии. Ко…
$84,354
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комп…
$71,063
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Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
Площадь 42 м²
Этаж 2
Святой Влас  Комплекс «Panorama Bay-2» Локация: 350 м от моря Студия с боковым вид…
$72,252
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
🌊 ПРЯМАЯ ПАНОРАМА МОРЯ: ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СТУДИЯ В ROEL RESIDENCE, СВЯТОЙ ВЛАС Предлагаем ваше…
$77,131
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру без мебели, без платы за обслуживание, в новом к…
$54,629
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Студия в Святой Влас, Болгария
Студия
Святой Влас, Болгария
Площадь 39 м²
Количество этажей 5
Продаётся стильная студия в новом апарт-отеле на побережье Черного моря. Всего 100 метров до…
$127,118
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
🏔️ СВЯТОЙ ВЛАС: ПРОСТОРНАЯ СТУДИЯ В КОМПЛЕКСЕ RELAX HOLIDAY Предлагаем вашему вниманию вы…
$66,846
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с видом на море в комплексе «Гели…
$75,026
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
Предлагаем меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Macon Residence Wellness & Spa»…
$52,486
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/6
✦ GRAND HOTEL: Панорамная студия на первой линии в Святом Власе! «Grand Hotel Sveti Vlas»…
$98,421
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с частичным видом на море в компл…
$94,024
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/5
✦ ANNA MARINA (СВЯТОЙ ВЛАС): Компактная студия с видом на море! Комплекс «Anna Marina» ра…
$73,812
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
🌊 ПАНОРАМА МОРЯ И ПЕРВАЯ ЛИНИЯ: СТУДИЯ 46 М² В ЦЕНТРЕ СВЕТИ-ВЛАСА Предлагаем к продаже пр…
$75,055
НДС
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру с видом на море в комплексе «Прем…
$112,829
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/3
Предлагаем меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Macon Residence Wellness & Spa»…
$55,482
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Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/6
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе «Родина 1», Свети Вла…
$83,599
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