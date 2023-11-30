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Квартиры-студии в Святой Влас, Болгария

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3 объекта найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Святой Влас, Болгария
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
IBG Real Estates рада предложить эту меблированную двухкомнатную квартиру, расположенную на …
€49,990
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/7
Меблированная новая студия на вилле Сардиния, Свети Влас Мы рады предложить эту меблирова…
€41,990
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
Вид на море / Пул Студия в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада предложить вам э…
€49,500
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