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Квартиры-студии в Ахелое, Болгария

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2 объекта найдено
Студия в Ахелой, Болгария
Студия
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Студия в Marina Cape, Ахелой Акт 16 Такса поддержки составляет 12 евро на кв.м в год. …
$59,729
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Студия 1 спальня в Ахелой, Болгария
Студия 1 спальня
Ахелой, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Продается студия в жилом комплексе «Midia Grand Resort» на первой линии моря в городе Ахелой…
$62,702
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