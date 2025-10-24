Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Поле для гольфа

Квартиры-студии около гольф-клуба в Бургасской области, Болгария

Несебр
28
Святой Влас
31
Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/8
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе Majestic на ПЕРВОЙ ЛИ…
$57,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Предлагаем просторную меблированную однокомнатную квартиру в комплексе Holiday Fort Golf Clu…
$65,155
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти