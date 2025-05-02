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Жильё в Жабинковском сельском Совете, Беларусь

дома
12
13 объектов найдено
Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1938 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,8 кв.м, общ.- 46,4 кв.м, жил.-…
$10,300
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1946 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 50,8 кв.м, общ.- 26,6 кв.м, жил.-…
$22,000
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Квартира 3 комнаты в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, д. Большие Яковчицы, ул. Молодежная, 1982 г.п., 2 / 2 панель, 72,0 / 6…
$10,000
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Дом под чистовую отделку в Жабинковском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 120,0 кв.м, общ.~ …
$77,000
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 90 м²
Жилой дома в Жабинковском р-не. 2006 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 90,0 кв.м, общ.- 90,0 кв.м, жил.…
$53,000
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 98 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2022 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 127,2 кв.м, общ.- 97,7 …
$35,000
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1939 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 52,3 кв.м, общ.- 37,6 кв.м, жил.-…
$40,500
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 19 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 38,2 кв.м, общ.- 19,2 кв.м, жил.- 12,2 кв.м…
$16,000
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Дачный дом жилого типа в Жабинковском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 40,0 кв.м. 2 к…
$58,900
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Садовый домик в Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.~ 25,0 кв.м. 1 комната. Стены: материал - газ…
$16,800
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 71,62 кв.м, о…
$25,700
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Код объекта 08325: Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Поможем с кредитов…
$105,000
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Лот 8730. Коробка дома в Жабинковском районеЗвоните для более подробной информацииНаши покуп…
$49,000
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Параметры недвижимости в Жабинковском сельском Совете, Беларусь

с садом
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