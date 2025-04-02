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Жильё в Озятский сельский Совет, Беларусь

дома
4
5 объектов найдено
Дом в Озятский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озятский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 48,2 кв.м, общ.- 48,2 кв.м, жил.- 18,9 кв.м…
$11,000
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Дом в Озятский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озятский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1956 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,2 кв.м, общ.- 54,2 кв.м, жил.-…
$14,000
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Квартира в Озятский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Озятский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Жабинковском р-не.2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - …
$23,000
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Дом в Озятский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озятский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 50,7 кв.м, общ.- 50,7 кв.м, жил.- 29,9 кв.м…
$15,000
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Дом в Озятский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озятский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1959 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 71,2 кв.м, общ.- 58,1 кв.м, жил.-…
$15,300
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